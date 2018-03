Ring frei! Wrestler begeistern Grundschüler

NP in der Grundschule

Mit einem Showmatch haben Wrestler bei 60 Schülern der Grundschulen Suthwiesenstraße, Otze und Im Langen Feld Laatzen für große Augen und ungläubiges Staunen gesorgt.

Hannover. Es schien, als sei er am Boden zerstört. Captain America lag platt im Ring und keuchte vor Anstrengung. Aber die 60 Schüler der Grundschulen Suthwiesenstraße, Otze und Im Langen Feld Laatzen gaben dem Maskenmann neue Kraft. „USA, USA“ brüllten sie so laut sie konnten. Tatsächlich rappelte sich der Wrestler, der eigentlich Andre heißt und Grafiker ist, wieder auf. Mit einem mächtigen Schlag warf der Hüne von 1,93 Meter den ebenfalls nicht kleinen Val Verde (1,86 Meter) um, ließ sich krachend auf ihn fallen und drückte ihn drei Sekunden nieder. „Eins, zwei, drei“, zählte Ringrichter und Profi-Champion Leon van Gasteren, Sieg durch Schulterfesselung für Captain America.

Es war ein ganz besonderer Vormittag, den die drei Klassen am Dienstag in Badenstedt erlebten. Gastgeber und Wrestling-Schulleiter Christian „Ecki“ Eckstein, mit mehr als 1000 Profikämpfen in 25 Ländern ein Star der Szene, hatte sieben Kollegen zum Schülertermin gebeten: Steffi Stern (29), Kat Siren (34), Alex (25), Grave Artist (36), Leon van Gasteren (40), Captain America (36) und Val Verde (41). Schon der Einmarsch der Gladiatoren war spektakulär. Die Schüler standen Spalier, die Catcher klatschten jede und jeden ab. Schon bei den ersten Moves und Salti ungläubiges Staunen. „Das Wichtigste für uns ist das Fallen“, erklärte Eckstein. Und es kann laut sein, wenn sich ein 122-Kilo-Koloss wie Alex auf den federnden Ringboden schmeißt.

Höhepunkt war natürlich das Showmatch, aber auch hinterher blieb es spannend in der Pressekonferenz mit „Ecki“ und Leon. „Hast Du schon einmal Angst gehabt?“, fragte Jan (9). Leon: „Ja, einmal, als ich gegen Big Daddy antreten musste“, erinnerte sich der 92 Kilo-Mann: „Der wog 300 Kilo und war zwei Meter groß. Nach zwei Minuten hatte ich verloren.“ Alischa (9) erfuhr, dass die Wrestling-Regeln aus dem Jahr 1940 sind, Paul (10), dass Ringen schon vor Jahrhunderten populär war. „Warum tretet ihr halb nackt an?“, wollte Aaron wissen: „Damit die Gegner nicht an den Klamotten reißen können“, antwortete Leon. Nach den Fragen setzten sich alle Wrestler eng zusammen – die stärkste Autogrammstunde Hannovers begann.

Christoph Dannowski