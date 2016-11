Hier in der

Vahrenwalder Straße sitzt

Ricoh Deutschland© Dröse

| Ralph Hübner

Unternehmenskrise

Ricoh: Weihnachtsgeld gestrichen, Jobs in Gefahr?

Schlechte Nachrichten für Mitarbeiter von Ricoh Deutschland: Das von Hannover aus gesteuerte Unternehmen für Drucker und Kopierer steckt in einer Krise. Um die Wende einzuläuten, wird den 3000 Beschäftigten (davon gut 1100 in Hannover) ein Teil des Weihnachtsgeldes gestrichen, fünf Millionen sollen so eingespart werden.