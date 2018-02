RICOH IN HANNOVER: In Deutschland wieder auf dem Weg nach oben, heißt es aus der Zentrale in der Vahrenwalder Straße.

Ricoh: Ende der Krise in Sicht?

Der Weltkonzern Rico ist seit gut einem Jahr im Krisenmodus unterwegs – baut sich selber um. Das hat in Hannover, wo die Deutschlandzentrale sitzt, 250 Jobs gekostet, bundesweit doppelt so viele. Dennoch, sagt das Unternehmen im Gespräch mit der NP: Nicht so schlimm wie erwartet – und wir sind auf einem guten Wege.