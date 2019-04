Hannover

Alarm in der Pfarrstraße in Ricklingen am Ostersonntag. Am Nachmittag sind Polizei und Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Im Keller des Hauses ist es laut Polizeiangaben zum einem Schwelbrand gekommen. Ursache sei wahrscheinlich ein technischer Defekt. Über Verletzte gab es zunächst keine Angaben, es mussten aber keine Bewohner evakuiert werden. Allerdings hat sich extrem viel Rauch entwickelt, der bis zum Ricklinger Kreisel zieht und Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in ihrer Sicht behindern kann. Die Pfarrstraße ist teilweise für den Rettungseinsatz gesperrt.

Von vam/RND