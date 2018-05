Hannover

Der kürzeste Weg wird wohl denen vorbehalten sein, die schwindelfrei sind. In luftiger Höhe spannen sich Brücken durch den Neubau für die Deutsche Bahn, die die drei Schenkel des in Dreiecksform errichteten Gebäudes miteinander verbinden. In den vergangenen Monaten ist der Bau hinter dem Hauptbahnhof in die Höhe gewachsen, in dem am Donnerstag das Richtfest gefeiert wurde.

Mit rund einem halben Jahr Verspätung. Eigentlich wollte die Bahn schon im Herbst in ihre neue Hannover-Zentrale einziehen. Bauherr Kölbl Kruse aus Essen hatte allerdings zunächst Schwierigkeiten mit Grundwasser, das immer wieder in die Baugrube lief. Auch soll es Abstimmungsprobleme mit der Stadt Hannover gegeben haben.

Mittlerweile laufen die Arbeiten jedoch planmäßig. Und Ulrich Bischoping, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Niedersachsen und Bremen, freut sich bereits auf den Einzug, der nun im Frühjahr 2019 erfolgen soll. Ein „modernes Arbeitsumfeld“ verspricht er seinen Mitarbeitern, die derzeit noch auf eine ganze Reihe von Standorten in Hannover verteilt sind. Künftig will die Bahn diese in dem Neubau am Raschplatz sowie an der Lindemannallee (Bult), wo die DB Netz und die Betriebszentrale untergebracht sind, konzentrieren.

In der Hannover-Zentrale am Hauptbahnhof werden sich 950 Mitarbeiter 750 Arbeitsplätze teilen. Einen Schreibtisch für jeden wird es also nicht geben. Stattdessen will die Bahn „ein neues Raumkonzept“ umsetzen, wie es Bischoping nennt. Eines, mit dem sich „die Mitarbeiter wohlfühlen“ sollen. Zunächst hatte es dagegen Widerstand seitens des Betriebsrates gegeben. Laut Bischoping ziehe dieser mittlerweile aber „voll mit. Wir sind in guten und konstruktiven Gesprächen“.

Allerdings drohten der Bahn durch die Verzögerungen am Bau Schwierigkeiten. Ihr Mietvertrag für das Gebäude an der Joachimstraße, in dem 600 Mitarbeiter untergebracht sind, sollte eigentlich zum Jahresende auslaufen. Die Stadt stand schon als Nachmieter parat. Sie will mit 450 Mitarbeitern des Fachbereichs Jugend und Familie einziehen.

„Eine Katastrophe“ wäre ein Zwischenumzug der 600 Bahnmitarbeiter für lediglich sechs Monate gewesen, räumt Bischoping ein. Allerdings zeigte die Stadt Entgegenkommen. Ihre Mitarbeiter bleiben nun etwas länger im Ihme-Zentrum, so dass die Bahn direkt in den Neubau am Hauptbahnhof umziehen kann.

