Richter aus dem Iran hat Hannover verlassen

Der ehemalige iranische Richter Mahmud Shahroudi hat laut Polizei Hannover verlassen. Shahroudi hatte sich in der Privatklinik INI behandeln lassen.

Hannover. Der Ayatollah war während seiner Amtszeit für hunderte Hinrichtungen verantwortlich. Vor der Klinik hatte es daher Proteste gegeben, die Polizei stand dauerhaft mit zwei Bussen vor dem Gebäude. Wohin und über welchen Weg Shahroudi Hannover verlassen hat, wollte die Polizei nicht sagen.

Am vergangenen Freitag war in der niedersächsischen Staatskanzlei ein offener Brief von Shahroudi-Gegnern eingegangen. Darin wird dem Land vorgeworfen, es gebe dem Todesrichter eine Herberge. Kritisiert wird auch, dass Samii, Leiter des INIs und das Klinikum selbst engste Kontakte zur iranischen Führungsriege unterhielten. Das Schreiben sei zunächst an die Staatsanwaltschaft Hannover weitergeleitet worden, sagte Sprecherin Kathrin Söfker. Nun liege es bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe zur Prüfung.

