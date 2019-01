Hannover

Die Rezepte für einen gesunden Start ins neue Jahr:

Poke Bowl mit Couscous und Avocado

Die Zutaten:

2 Avocados

2 Möhren

1 Bund Radieschen

100 Gramm Couscous

120 Milliliter Gemüsebrühe

200 Gramm geschälte Edamamebohnen (Asia-Shop)

4 weiße Champignons

2 rote Chicorée

2 Frühlingszwiebeln

500 Gramm Lachs

Jeweils einen Esslöffel schwarzen und weißen Sesam

Vier Esslöffel Sojasauce

300 Gramm Wakame-Algen-Salat (Asia-Shop)

Etwas Kresse

Für das Dressing:

Abrieb von 2 Limetten

Saft von 2 Limetten

1 Esslöffel Honig

3 Esslöffel Distelöl

Salz, Pfeffer

Die Zubereitung:

Schwarzen und weißen Sesam in einer ungefetteten Pfanne leicht anrösten. Den Lachs in Würfel schneiden und mit dem Sesam und vier Esslöffeln Sojasoße marinieren. Den Couscous mit der Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen und etwa fünf Minuten warten, bis er aufgequollen ist. Die Möhren schälen und mit einer Reibe in kleine Streifen hobeln. Die Avocado halbieren, den Kern entfernen und mit einem Löffel das Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Das Fruchtfleisch in Streifen schneiden. Die Champignons in Scheiben schneiden und die Blätter vom Chicorée lösen. Die Radieschen waschen und in Scheiben schneiden, die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Für das Dressing alle Zutaten vermischen. Alle Zutaten separat als kleine Häufchen in einer Schale anrichten und das Dressing darüber geben. Die Bowls mit etwas Kresse garnieren.

Rehrücken-Kohlrabimaultaschen an Himbeerjus

Die Zutaten:

2 junge Kohlrabi

200 Gramm Himbeeren

100 Gramm Rehrückenfilets

6 Esslöffel dunkler Wildfond

Grobes Meersalz

Etwas Pfeffer

Die Zubereitung:

Den Kohlrabi schälen und in hauchdünne Scheiben schneiden. Das Rehrückenfilet in einer Pfanne auf mittlerer Hitze für etwa acht Minuten rosa braten und dann für rund 15 Minuten bei 60 Grad warm halten. 20 Kohlrabischeiben auf einem Backpapier gleichmäßig verteilen, den vorher in dünne Scheiben geschnittenen Rehrücken darauf anrichten und dann mit Salz und Pfeffer würzen. Den Wildfond mit einem Teil der Himbeeren aufkochen und durch ein Haarsieb passieren. Eine zweite Schicht Kohlrabischeiben über die Rehrückenscheiben legen und am Rand verschließen. Die Kohlrabimaultaschen auf vier Tellern anrichten und mit der Himbeerjus und geschnittenen Himbeeren garnieren

Geeister Kokos-Joghurt Mit Kokos und Mango

Die Zutaten:

Für den Joghurt:

250 Gramm griechischer Joghurt

30 Gramm Kokosflocken

2 Eiweiße

1 Prise Salz

50 Gramm Zucker

Für den Smoothie:

Saft von 2 Limetten

50 Milliliter Orangensaft

50 Gramm Gelierzucker (Verhältnis 2:1)

1 reife Mango

Den Joghurt mit den Kokosflocken verrühren. Danach die Eiweiße mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen und nach und nach den Zucker hinzugeben. Den Eischnee behutsam unter den Koks-Joghurt heben und die Masse in Schalen oder Gläser füllen. Mit einem Löffel jeweils eine tiefe Mulde in den Joghurt drücken und für 30 Minuten ins Gefrierfach stellen.

Währenddessen den Limetten- und Orangensaft mit dem Gelierzucker in einen kleinen Topf geben und vier Minuten sprudelnd aufkochen. Etwas abkühlen lassen und für 30 Minuten kalt stellen. Die Mango schälen und den Kern entfernen. Danach in Würfel schneiden. Die Mangowürfel zusammen mit dem abgekühlten Orangen-Limettensirup als Smoothie fein pürieren. Den Kokos-Joghurt aus dem Gefrierfach nehmen, den Smoothie in die Mulden gießen und sofort servieren.

Aubergine mit Champignons und roter Zwiebel

Die Zutaten:

2 runde Auberginen

100 Gramm junge weiße Champignons

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 rote Zwiebel

1 fingergroßes Stück Ingwer

100 Milliliter Gemüsebrühe

2 Esslöffel Sojasauce

Die Zubereitung:

Die Auberginen schälen und längs halbieren. Mit einem Messer die Auberginenhälften fächerförmig einschneiden und die in Scheiben geschnittenen Champignons und rote Zwiebel in die Einschnitte der Aubergine stecken. Ein Dampfkörbchen auf den Herd stellen. Die gefüllten Auberginenhälften hineinlegen und für etwa 15 Minuten dämpfen.

In der Zwischenzeit den Ingwer schälen und fein würfeln. Die Frühlingszwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. Fünf Minuten vor Ende der Garzeit der Aubergine die Sojasauce mit der Gemüsebrühe erhitzen, den Ingwer und die Frühlingszwiebeln hinzugeben. Die gedämpften Auberginen auf vier Teller verteilen, mit dem Sud übergießen und sofort servieren.

