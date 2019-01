Rethen

Großer Knall in Rethen: Unbekannte haben am Montag an der Hildesheimer Straße einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Täter konnten unerkannt mit dem Geld aus dem Gerät flüchten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30 000 Euro und bittet um Hinweise.

Kurz vor 4 Uhr hatten Zeugen am Montag einen lauten Knall an der Hildesheimer Straße in Rethen ( Laatzen) gehört. Sie alarmierten die Polizei. Wie die Ganoven den Automaten in die Luft jagten, konnte nach Angaben der Ermittler bislang nicht abschließend geklärt werden. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist ebenso unklar. Möglicherweise flüchteten die Unbekannten mit einem dunklen Kleinwagen.

Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Sie bittet Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder auffälligen Fahrzeugen machen können, sich unter der Telefonnummer 05 11/1 09 55 55 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

Von bm