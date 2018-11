Hannover

„Ob jemand Pickel hat oder die falsche Hose trägt – bei uns wird voll gemobbt und das endet auch meist in einer Schlägerei“, erzählt Sky (15) von der Herbert Grillo Gesamtschule Duisburg Marxloh. „Egal, was man macht, da wird ein großer Kreis drum herum gebildet, weil Leute das cool finden, wenn ein Schwächerer was auf die Schnauze bekommt.“ Doch es gebe auch Zusammenhalt, Sky gehört mit Pavlos (14) und Can-Maximilian (14) zu einer Rap-AG der Schule und die drei präsentieren hier in Hannover ein neues Stück gegen Mobbing, „für das wir gerade mal eine Stunde Zeit zum einüben hatten“.

Das macht nichts. Der Beifall im Saal der Gemeinsamen Berufseinstiegsschule am Goetheplatz (Mitte) ist riesig. Vor allem Bundesfamilienministerin Franziska Giffey klatscht begeistert. Die SPD-Politikerin startet hier in Hannover den Auftakt zum bundesweiten Anti-Mobbing-Programm an Schulen. Das schöne Motto heißt „Lass uns reden! Reden bringt Respekt“, und beinhaltet mehr als 200 speziell geschulte Sozialarbeiter, die als „Respekt Coaches“ seit Schuljahresbeginn in bisher 175 Schulen geschickt werden.

Was tun die so? Eymen Nahali ist bereits als „Respekt Coach“ in einer Dortmunder Schule. „Ich gucke mir erst einmal an, was da los ist, gehe gezielt in den Unterricht, bin präsent und irgendwann merken die Jugendlichen, dass ich da bin. Nach zwei bis drei Wochen entwickelt sich eine Arbeit daraus.“ Wichtig sei für ihn, dass die „Respekt Coaches“ zusätzlich zur Sozialarbeit kommen würden.

„Respekt Coach“ Judith Grautstück vom Jugendmigrationsdienst Hannover hat zwar Angebote und Konzepte im Rucksack, will aber erst einmal herausfinden, „was braucht die Schule, was ist nötig für die Schüler?“. Man hospitiere in der Schule, spreche mit den Schulsozialarbeitern und mache klar: „Wir nehmen Arbeit ab, wir sind on top, keine Konkurrenz.“

Mobbing, Ausgrenzung, Rassismus, Schikane und manchmal einfach nur Sadismus – die „Repekt Coaches“ sollen die Schulen dabei unterstützen, ihre Schülerinnen und Schüler besser davor schützen zu können, sei es als Täter oder Opfer. In diesem Jahr spendiert Giffeys Ministerium 20 Millionen Euro dafür, nächstes Jahr sollen 23 Millionen fließen „und wenn es angenommen wird und erfolgreich ist, dann wird es auch Zukunft haben“, so die Bundesministerin.

Landessozialministerin Carola Reimann (SPD) betont den Präventivcharakter des Programms. Hier würden junge Menschen auch vor einer politischen Radikalisierung geschützt. „Denn gefühlte oder tatsächliche Ablehnung kann die Tendenz zur Flucht in Abschottung und Radikalisierung verstärken.“

Eymen Nahali nennt ein Beispiel. Die Türkei-Debatte ginge gerade im Ruhrgebiet nicht spurlos an den Schulen vorbei. Würden dann kurdische Schüler „nicht besonders zaghaft behandelt“, dann müsse man sich unterhalten, könnte selbst temporär und mit entsprechenden Referenten in die Klasse hineingehen. „Wenn ein Lehrer eine Problematik in der Klasse hat und er weiß, dass da jemand ist, den er unterstützend einsetzen kann, um etwa über das Thema Terror, Rassismus oder Nationalismus zu sprechen, dann ist das für ihn hilfreich.“

