Hannover

Berge von Müll im Innenhof, dreckverschmierte Treppenhäuser und ekelerregende Zustände in den Wohnungen – sie gehören der Vergangenheit an: Seit über einem Jahr lässt die Firma Haack Immobilien zwei Häuser an der Celler Straße umfassend renovieren. Die als „ Schrottimmobilien“ bekannten Mehrfamilienhäuser sollen in Kürze bezugsfertig sein.

In zartem Apricot erstrahlt das ehemalige Problemhaus an der Celler Straße. „Haack Immobilien“ prangt an der Hauswand. Der neue Besitzer der ehemals schlimmsten Adressen in Hannover ist offenbar stolz auf die eigene Leistung – auch wenn die Sanierung bereits ein Vierteljahr länger als geplant dauert. „Ende Januar wird der Innenausbau hier abgeschlossen sein“, schätzt ein Bauarbeiter, der in den leeren Räumen an der Celler Straße 8 beschäftigt ist.

CHAOTISCH: So sah das Haus von innen aus, bevor ein Aufräum-Kommando anrückte. Quelle: Behrens

Die benachbarte Schwester-Immobilie an der Ludwigstraße 32 verfügt zwar ebenfalls über neue Fenster und den Haack-Anstrich. Innen ähnelt der Zustand aber noch weitestgehend einem Rohbau. Die Wände sind unverputzt, die Elektrik aber schon gemacht. Auch das Treppenhaus befindet sich in einem eher rudimentär anmutenden Zustand. „Das wird noch ein paar Monate länger dauern“, schätzt der Bauarbeiter.

Die Hemminger Firma Haack selbst will sich zu dem Zustand des Gebäudes offenbar nicht äußern. Mehrfache Anfragen wurden bislang nicht beantwortet.

MÜLLHALDE: Auch der Innenhof spottete jeder Beschreibung Quelle: Behrens

Haack hatte den Wohnblock Ende 2017 übernommen, nachdem der vorige Besitzer das Haus unter Polizeischutz hatte räumen lassen. In den Räumungen sah der Vermieter offenbar die einzige Möglichkeit, die Immobilie zu retten. Zu heftig hatten die Mieter das Haus verwohnt. Schulterhohe Müllberge im Hof, völlig verdreckte Wohnungen, die Ratten und Ungeziefer anzogen – das war damals Dauerzustand in den Problemhäusern. Mitarbeiter von Aufräum-Kolonnen berichteten, dass kurz nach der Reinigung neue Müllberge im Hof und Treppenhaus entstehen. Mit neuen Mietern soll jetzt offenbar auch Normalität in die Häuser einziehen.

Das ehemalige "Problemhaus" an der Celler Straße vor der Sanierung.

Von Simon Polreich