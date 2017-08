GESCHÄFT: Abfallentsorgen lohnt sich für private Firmen.

Müllstreit

Remondis verliert vor Gericht gegen Aha

Der größte deutsche Entsorger Remondis findet es unfair, dass in Hannover die Politik Aha gegründet und ihr die Entsorgung zugeschanzt hat – jedenfalls, seitdem Aha auch in größerem Umfang den privaten Konkurrenz macht. Der Streit ging über den EuGH und landete wieder beim OLG in Celle, wo die Sache nun entschieden wurde.