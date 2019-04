Hannover

Ein Hausmeister eines Pennymarktes in der Nordstadt war besonders dreist. Er bestückte – wie selbstverständlich – sämtliche Mülleimer vor und im Geschäft mit gelben Remondis-Säcken aus dem Umland. Das ist verboten. Denn diese dürfen nur für Leichtverpackungen verwendet werden. Immer häufiger jedoch werden sie missbraucht. „Das Problem ist größer geworden“, berichtet Remondis-Sprecher Stefan Schlütter.

Das lässt sich an Zahlen festmachen. „Wir geben 15 Prozent mehr Säcke aus, als wir wieder einsammeln“, sagt Schlutter. Pro Jahr würden rund vier Millionen Säcke zweckentfremdet. Für alles mögliche. Kuscheltiere werden darin eingepackt, Fahrradsättel vor Nässe geschützt. Oder sie werden als ganz normale Müllsäcke verwendet. „Auf den Kosten bleiben wir sitzen“, klagt Remondis-Sprecher Schlutter.

Ähnlich geht es dem kommunalen Abfallentsorger Aha. Während Remondis die gelben Säcke im Umland einsammelt, ist Aha für die Abfuhr in der Stadt Hannover zuständig. Und dort hat der Missbrauch offenbar noch viel größere Ausmaße angenommen. Man gehe davon aus, „dass nur ein Drittel der ausgegebenen Säcke“ für die Sammlung von Leichtverpackungen verwendet werde, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Der größere Teil werde „zweckentfremdet“.

Laut Remondis-Sprecher Schlutter hat sich die Situation verschlimmert, seitdem Aha einen Euro Schutzgebühr pro Rolle blauer Altpapier-Säcke verwendet. Diese waren besonders vielfältig einsetzbar, weil sie stabiler als die gelben Säcke sind. „Viele nehmen aber stattdessen einfach zwei gelbe Säcke“, sagt Schlutter.

„Seitdem die blauen Säcke für Altpapier kostenpflichtig sind, geben wir nur noch ein Viertel der früheren Menge heraus. Wir gehen davon aus, dass die blauen Säcke weniger zweckentfremdet werden als zuvor. Dafür jetzt die gelben Säcke“, erklärt Aha-Sprecherin Herich. Zweckentfremdet worden seien diese aber auch schon zuvor, etwa zur Sammlung von Leergut oder Altkleidern.

Die Handhabe gegen den Missbrauch der Säcke ist allerdings gering. Eine Schutzgebühr wie bei den blauen Säcken können Aha und Remondis nicht verlangen, weil die Verbraucher beim Dualen System bereits beim Kauf eines Artikels an der Kasse eine Lizenzgebühr bezahlen. Je aufwendiger die Verwertung der Verpackung, desto höher fällt auch die Gebühr aus.

„Wir können nur an die Leute appellieren, die gelben Säcke wie vorgesehen für Leichtverpackungen zu benutzen“, sagt Remondis-Sprecher Schlutter. Im Falle des Hausmeisters in der Nordstadt habe man außerdem das direkte Gespräch gesucht. In der Hoffnung, dass er die gelben Umland-Säcke nicht mehr illegal in seine Mülltonnen steckt.

Von Christian Bohnenkamp