HANNOVER

Was brauche ich für die Schulanmeldung meines Kindes? Und was ist überhaupt eine Schuluntersuchung? Für viele ist das Grundwissen, für andere eine Herausforderung. Das betrifft vor allem Eltern von Kindern, die keinen Kindergarten besucht haben und ganz besonders Menschen aus anderen Kulturen. Die Region Hannover und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) nimmt diese Personen jetzt an die Hand, um ihnen die Einschulung ihrer Kinder einfacher zu machen.

Denn: Die Einschulung ist für alle Kinder und ihre Eltern ein einschneidendes Erlebnis, es beginnt ein neuer Alltag mit oft noch ungewohnten Herausforderungen. „Der Schulerfolg der Kinder hängt maßgeblich von der Unterstützung ihrer Eltern ab – und ein schlechter Schulstart bestimmt oft die gesamte Schulzeit“.

Ordner mit allen wichtigen Informationen

Mit diesen Worten leitete Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur bei der Region, am Montag den Start des Pilotprojekts „Einschulungskompass“ ein. Dieser Kompass ist ein Ordner, in dem alle wichtigen Informationen rund um die Einschulung gebündelt sind – leicht verständlich und bunt dargestellt.

Doch wichtiger als dieser Ordner seien die Informationsveranstaltungen, so Beate Kopmann von der AWO-Familienbildung. Davon sind zunächst zehn an vier Orten angesetzt: Neustadt am Rübenberge, Garbsen, Springe und Uetze. Dabei treffen sich zehn Mütter und Väter mit einem pädagogischen Mitarbeiter der AWO, um persönlichen Sorgen und Fragen zu klären.

Schulpflicht für viele fremd

Eine dieser Veranstaltungen hat Kopmann bereits ausgeführt. Sie berichtete von ihrem dabei entstandenen Eindruck, dass bei den betroffenen Eltern vor allem das Verständnis für das deutsche Schulsystem fehle. Auch die Schulpflicht sei für viele fremd. Außerdem werde die Kita nicht als Teil des Bildungswegs gesehen – doch besonders dort finde eine elementare Vorbereitung auf die Einschulung statt.

Finanziert wird das 13000 Euro teure Projekt von dem Koordinierungszentrum „Frühe Hilfe“.

Von Josina Kelz