HANNOVER

Ziel erreicht: Die Region Hannover hat in 2018 wieder einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 27,7 Millionen Euro erzielt. Die Regionsversammlung hatte den Etat mit einer schwarzen Null verabschiedet. „Wir wollten uns aber um rund 25 Millonen Euro verbessern. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Donnerstag. Die Taktik des vorsichtigen Kalkulierens ist bereits in den Vorjahren aufgegangen, als ähnlich hohe Überschüsse erzielt wurden

Gute Wirtschaftslage

Fast der komplette Überschuss ging in den Schuldabbau. Seit 2013 konnte die Region 210 Millionen Euro Schulden abbauen. Derzeit hat die Region noch ein 656 Millionen Euro an Verbindlichkeiten. Finanzdezernentin Andrea Fischer erklärte: „Das Ergebnis ist besonders erfreulich vor dem Hintergrund, dass wir die Investitionen erhöht haben.“

Das gute Haushaltsjahr hat verschiedene Ursachen. So sind die Sozialkosten niedriger ausgefallen, als kalkuliert. Die sinkende Zahl der Bedarfsgemeinschaften schlug mit 5,7 Millionen Euro positiv zu Buche. Die gute Wirtschaftslage in den Kommunen bescherte der Region höhere Einnahmen bei der Umlage (Abgabe der Städte und Gemeinden). Finanzdezernentin Fischer hatte für 2018 mit einem Zinsanstieg gerechnet, der so nicht eingetreten ist. Die Region sparte fast zehn Millionen Euro.

Von Thomas Nagel