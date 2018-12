HANNOVER

Am Ende der Regionsversammlung griff Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) zur Gitarre. Mit Politikern stimmte er für ein Adventssingen „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ an. Und in der Regionskasse klingelt es wirklich: Mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP wurde am Dienstag der ausgeglichene Rekordetat 2019 beschlossen: 1,97 Milliarden Euro. 119 Änderungsanträge hatten die Fraktionen eingebracht. Der Veränderungswille der Politik war mit rund drei Millionen Euro bescheiden.

Die politische Debatte hingegen war eher uferlos. Michael Dette (Grüne) warf der „Groko Regio“ mangelnde Kreativität vor. Und kritisierte an SPD und CDU, dass sie in den nächsten Jahren die Verschuldung um 141 Millionen Euro in die Höhe treibe. Dietmar Friedhoff ( AfD) mahnte an: „Wie immer keine Geschenke für den Steuerzahler.“ Die AfD geriert sich gern als Partei des kleinen Mannes. Friedhoff forderte: „Erklären wir Hannover einfach mal zur dieselfreundlichen Zone.“ Und wünschte allen Kollegen „ AfD im Herzen“. „Das ist Körperverletzung“, hallte es aus dem Plenum zurück.

Jessica Kaußen (Linke) verballhornte den Namen ihres Vorredners wohl eher unfreiwillig zu „Herr Friedhof“. Zumindest traurig fand sie es, dass die AfD in den meisten ihrer Anträge das öffentliche Geld auf null streichen wollte. Die FDP stimmte erstmals seit Bestehen der Regionsversammlung für den Haushalt. Christiane Hinze ( FDP): „Der kontinuierliche Schuldenabbau hat in den vergangenen Jahren stattgefunden.“

Spannend war die Debatte zwischen CDU und Grünen. Jan Dingeldey ( CDU) widersprach, dass sich die „Groko Regio“ nicht um große Projekte kümmere. „In unseren Anträgen geht es schwerpunktmäßig um Digitalisierung.“ SPD und CDU förderten viele Klimaschutz-Projekte. Doch Evrim Camuz (Grüne) ist das zu wenig: „Die Groko geht weder die Verkehrswende mutig an, noch nimmt sie die Klimakrise ernst.“

Dass es weihnachtlich wurde, hat die Regionsversammlung Paul Krause ( SPD) zu verdanken. Für seine Kritik an der AfD bekam er viel Applaus: „Ihre Anträge waren geprägt von Hass und Misstrauen. Bei ihnen hätten Maria und Josef keine Herberge gefunden.“

