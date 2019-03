Hannover

Region und Stadt Hannover drohen deutlich Klimaziele zu verpassen, die sie sich selbst gesteckt haben. Bis 2020 wollten sie den Ausstoß an Kohlenstoffdioxid in ihrem Einzugsbereich im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent senken. Neue Zahlen bis 2015, die die Verwaltungen am Montag vorgelegt haben, weisen allerdings nur einen Rückgang von 27 Prozent auf. „Es müsste schon ein kleines Wunder passieren“, wenn man noch das Ziel für 2020 erreichen wolle, räumte Sabine Tegtmeyer-Dette ein, die Umweltdezernentin der Stadt.

Neuere Daten als die von 2015 stehen noch nicht zur Verfügung, weil vor allem die für den Verkehr nur selten umfangreich genug vom Bund erhoben werden. „Das hat zu Verzögerungen geführt“, erklärte Rike Arff, Chefin der Klimaschutzleitstelle der Region. Allerdings deute auch die Tendenz der Folgejahre darauf hin, dass die Emissionen aktuell nicht genügend abnehmen. Die Datenbasis dafür ist allerdings noch dünn.

Kein Rückgang der Emissionen im Verkehr

Dass die 40-Prozent-Senkung des CO2-Ausstoßes wohl nicht erreicht wird, liegt unter anderem am Verkehr, der 24 Prozent der Emissionen verursacht. Zwar sind die Motoren spritsparender geworden. Allerdings fahren die Bewohner der Region auch immer mehr Kilometer – und schwerer werden die Autos auch. Die Emissionen im Verkehr stagnierten deshalb. 85 Prozent davon sind auf Pkw und Lkw zurückzuführen. Acht Prozent verursacht der Bahnverkehr, drei Prozent der öffentliche Nahverkehr, drei Prozent die Flugzeuge, die in Langenhagen abheben und landen, sowie ein Prozent die Binnenschifffahrt.

Tegtmeyer-Dette sieht deshalb eine wichtige Aufgabe darin, die Entwicklung des Verkehrs „in eine andere Richtung zu bringen“. Elektromobilität sei „ein wichtiges Thema“, die Stadt wolle dafür die notwendige Ladeinfrastruktur schaffen.

Umweltdezernentin will Schlafstädte verhindern

Damit nicht noch mehr Menschen mit dem Auto pendeln, will Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region, „Siedlungsentwicklung nur dort betreiben, wo es auch ÖPNV gibt“. Einige Regionskommunen wünschten sich das anders. „Aber wir behalten diese Linie konsequent bei. Die Entwicklung von Schlafstädten auf der grünen Wiese ist ausdrücklich nicht erwünscht“, kündigte sie an. Einfluss nehmen darauf kann die Region über das Raumordnungsprogramm. Auch hält es Karasch für angebracht, über „die Frage der SUVs und ihrer Notwendigkeit zu diskutieren“.

Den größten Anteil am CO2-Ausstoß hat jedoch die Wirtschaft. In der Region liegt dieser bei 44 Prozent, in der Stadt Hannover wegen der zahlreichen Großbetriebe sogar bei 60 Prozent. Umweltdezernentin Tegtmeyer-Dette hält es deshalb für wichtig, „dass wir die Unternehmen bei diesem Thema mitnehmen“ – zum Beispiel durch das Projekt Ökoprofit, das das Ziel verfolgt, dass Firmen gleichzeitig Betriebskosten sparen und die Umwelt schonen.

Stromverbrauch in Hannover angestiegen

Sorgen bereitet auch der Energieverbrauch der privaten Haushalte, der in der Region 26 Prozent des CO2-Ausstoßes ausmacht. In der Stadt Hannover nahm der Stromverbrauch von 1990 bis 2015 sogar um 28 Prozent zu. Dass trotzdem auch im Energiesektor der CO2-Ausstoß sank, liegt am Ausbau erneuerbarer und umweltfreundlicherer Techniken. Tegtmeyer-Dette misst deshalb der Energiewende „große Bedeutung“ bei.

Die Region will zum Beispiel den Ausbau der Stromgewinnung mit Solartechnik voranbringen. Rike Arff von der Klimaschutzleitstelle hält „zwei Drittel der Dächer dafür gut geeignet“. Geplant sei dafür der Aufbau eines Solardach-Katasters.

Pro Kopf lag der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß in der Region bei jährlich 8,2 Tonnen. Bundesweit sind es 12,3 Tonnen. Dass das Klimaziel für 2020 nicht erreicht wird, führen Stadt und Region auch auf den Anstieg der Bevölkerung zwischen 1990 und 2015 um sechs Prozent auf 1,2 Millionen Einwohner in der Region zurück. Bis 2050 sollen Hannover und Umland nahezu klimaneutral werden, so das Ziel.

Von Christian Bohnenkamp