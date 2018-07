Neustadt

Sven Klingemann blickt besorgt in die Zukunft. Vor sechs Jahren war der Landwirt noch für seinen fortschrittlichen Betrieb als bester Milchbauer Niedersachsens mit der „Goldenen Olga“ ausgezeichnet worden. Doch gegen die Folgen der Trockenheit helfen weder großzügige Stallanlagen noch moderne Computertechnik. Es fehlt an Futter.

„Die Weiden sind verbrannt“, sagt Klingemann. „Das Gras ist teils braun, hat das Wachstum eingestellt.“ Möglichkeiten zur Beregnung gebe es in der ganzen Umgebung seines Hofes im Neustädter Ortsteil Schneeren nicht, auch weil der Grundwasserpegel sehr tief liege. „Hier stehen nur Mais und Roggen, das lässt sich wirtschaftlich gar nicht beregnen.“

Klingemann hat 320 Rinder, jeweils etwa zur Hälfte Milchkühe und Jungtiere. Etwa 40 Kühe stehen auf den 60 Hektar Weideflächen, die anderen im Stall. Die Futterlage aber sei wegen der anhaltenden Trockenheit bundesweit „mehr als angespannt“, bestätigte Landvolksprecherin Gabi von der Brelie. „Wir befürchten auch beim Mais erhebliche Ausfälle. Zwischenfrüchte lassen sich auch nicht anbauen.“ Produkte also, die vorwiegend als Tierfutter genutzt werden.

„Wir haben zum Glück noch etwas Vorrat“, sagt Milchbauer Klingemann. Doch auch der geht irgendwann zur Neige. Und Viehfutter zu kaufen, werde immer schwieriger. „Das kostet dann 30 Prozent mehr als sonst, und die Qualität ist auch schlechter.“ Klingemann rechnet mit einem Ausfall zum Ende des Jahres von mehr als 50 Prozent.

Vereinzelt gibt es offenbar schon Viehhalter, die zur Notschlachtung greifen, weil sie ihre Tiere nicht mehr ernähren können. Das kann Landvolksprecherin von der Brelie so zwar nicht bestätigen, räumt aber ein, dass einige Betroffene wohl mit dem Gedanken einer vorzeitigen Fahrt zum Schlachter spielen würden. „Als letzte Notmaßnahme vielleicht bei älteren Kühen, die ohnehin nur noch wenig Milch geben.“

Wenn die Trockenheit weiter anhalte, sieht auch Sven Klingemann noch größere Probleme auf sich und seinen Betrieb zukommen. „Dann wird es im Herbst und im Winter noch schwieriger werden, Futter zu kaufen“, sagt er. Von vorzeitigen Schlachtungen hält er indes nicht viel. „Was soll das bringen?“ fragt er. „Wenn ich fünf Kühe zum Schlachter bringe, ist das doch nur ein Tropfen auf einem heißen Stein.“ Um dadurch einen Effekt zu erzielen, müsste er sich schon von einem Drittel seiner Herde trennen. Was für den Betrieb auch das Aus bedeuten könnte. Ganz davon abgesehen, dass ein Milchbauer wie Klingemann auch an seinen Tieren hängt. „Einige der Tiere zu töten, das macht man ja nicht so gern.“

Direkte finanzielle Hilfen für die unter der Trockenheit leidenden Landwirte hat das Land aktuell nicht vorgesehen. Seit Mitte des Monats aber dürfen immerhin Pflanzen, die auf so genannten ökologischen Vorrangflächen wachsen, für Futterzwecke geerntet werden. Kommerzielle Interessen dürfen damit allerdings nicht verbunden sein. Die Pflanzen müssen kostenlos an von der Trockenheit betroffene Betriebe abgegeben werden.

Über weitere Hilfen für die betroffenen Bauern wollen Bund und Länder im August entscheiden, ein erstes Treffen auf Abteilungsleiterebene soll es aber schon Ende Juli geben. Dabei solle eine Bestandsaufnahme der Witterungsschäden im Mittelpunkt stehen, so Natascha Manski, Sprecherin des niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. „Wenn eine Naturkatastrophe beziehungsweise gleichgestellte widrige Witterungsverhältnisse nationales Ausmaß annehmen, kann sich der Bund theoretisch an den Ausgleichsmaßnahmen beteiligen.“ Dazu müssten allerdings auf Bundesebene ein Gesetz auf den Weg gebracht sowie außerplanmäßige Mittel bereit gestellt werden.

Umweltschützer sehen in den Problemen aber auch einen Anlass für notwendige Veränderungen in der Viehhaltung. Grünen-Chef Robert Habeck forderte, Prämien für Landwirte daran zu koppeln, dass eine bestimmte Viehzahl pro Hektar Land nicht überschritten wird. „Passiert das nicht, wird es zu sehr radikalen Schritten kommen müssen, nämlich einer Obergrenze der Viehhaltung“, sagte der schleswig-holsteinische Agrarminister der „Welt“, etwa zwei Rinder pro Hektar Land.

