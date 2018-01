Wieder Probleme: Auch nach dem Umbau war es vor Weihnachten zu voll. Die Bahnen mussten in den Tunnel.

D-Linie

Regiobusse sollen raus aus der Kurt-Schumacher-Straße

Um die Verkehrsprobleme in der Kurt-Schumacher-Straße in Grenzen zu halten, will die Stadt die Regiobuslinien 300, 500 und 700 daraus verbannen. Sie schlägt vor, die aktuell wegen des Umbaus der D-Linie geltende Umleitung dauerhaft beizubehalten. Diese Lösung funktioniere gut, findet die Stadt.