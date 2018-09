Hannover

Mit der Stilllegung der Betriebshöfe in Eldagsen und Wunstorf will die Regiobus jährlich 1,4 Millionen Euro sparen. Die beiden Standorte sollen in einem Betriebshof im Raum Ronnenberg vereinigt werden, das teilte Regiobus-Chefin Regina Oelfke am Mittwoch mit. Diese Neuausrichtung der Standorte spare täglich 600 Leerkilometer. Der neue Standort werde für die E-Mobilität ausgerichtet. Bis der neue Betriebshof gebaut ist, wird es aber noch etwa drei bis fünf Jahre dauern. Noch fehlt aber die Zustimmung des Aufsichtsrates zu den ambitionierten Plänen.

Betriebsbedingte Kündigungen seien trotz der Verringerung von fünf auf vier Betriebshöfe ausgeschlossen, hieß es auf der Pressekonferenz. Fast 200 Mitarbeiter sind von den Schließungen der beiden Betriebshöfe betroffen.

Die Betriebshöfe in Mellendorf, Burgdorf und Neustadt bleiben erhalten. Allerdings werde der Standort Neustadt um Abstellflächen erweitert. Hier werde der Schwerpunkt für die Dieselfahrzeuge liegen, hieß es.

„Vor allem die Umstellung auf Elektromobiliät und das veränderte Fahrplanangebot ab 2020 machen die grundsätzliche Neubewertung der Standorte notwendig“, so Regiobus-Geschäftsführerin Elke van Zadel. Ab 2020 spart die Regiobus GmbH 1,4 Millionen Kilometer ein, weil bei schwach nachgefragten Linien die Takte ausgedünnt werden. Auch bei der Vergabe von Verkehrsleistungen an Subunternehmer wird der Rotstift angesetzt. So will das Unternehmen 2,6 Millionen Euro sparen.

Der Einstieg in die E-Mobilität ist bei der Regiobus im Herbst 2019 geplant. Dann sollen zunächst zehn Busse angeschafft werden (bei mehr als 250 Bussen). Sie werden dann vom Betriebshof Wunstorf fahren. Da die Reichweite (etwa 200 Kilometer) der E-Busse begrenzt ist, müssen sie zwischengeladen werden. Das soll am ZOB geschehen. Eine weitere Ladestation sei in der Peiner Straße geplant, so Unternehmenssprecher Tolga Otkun.

Regiobus hat in den vergangenen Jahren immer schlechtere Wirtschaftszahlen produziert. Der Kostendeckungsgrad liegt derzeit bei etwa 40 Prozent. Eine Quote von 50 Prozent ist notwendig, damit die Region als Gesellschafter einen Öffentlichen Dienstleistungsauftrag an das Nahverkehrsunternehmen ab 2020 vergeben kann. Dieser Auftrag bedeutet, dass Regiobus für zehn Jahre ohne europaweite Ausschreibung den öffentlichen Busverkehr im Umland übernehmen darf. Vor diesem Hintergrund zeichnete sich bereits vor Monaten ab, dass der eine oder andere Standort nicht mehr weiter betrieben werden kann.

Von Thomas Nagel