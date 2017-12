Regiobus bekommt weibliche Doppelspitze

Unternehmen

Künftig stehen zwei Frauen an der Spitze von Regiobus. Sie sollen das Unternehmen zukunftssicher aufstellen.

Hannover. Im Regionsausschuss am Freitag hat Regionspräsident Hauke Jagau vorgeschlagen, Regina Oelfke und Elke van Zadel zum 1. Januar 2018 zu Geschäftsführerinnen des Verkehrsunternehmens zu berufen. Das Votum des Regionsausschusses ist bindend für den Vertreter der Region Hannover in der Gesellschafterversammlung. Sie trifft die endgültige Entscheidung. Die Region hält 89,293 Prozent an der Regiobus GmbH.

Beide Frauen sind bisher in der Regionsverwaltung beschäftigt. Oelke, Volljuristin und Betriebswirtin, ist seit 2007 als Leiterin des Service Recht, van Zadel, Diplom-Ingenieurin, seit 2013 als Leiterin des Fachbereichs Verkehr. Hauke Jagau: „Sie haben in den vergangenen Jahren schwierige Themen für die Region Hannover gemanagt und eine hohe Sachkenntnis und Führungsqualitäten bewiesen. Sie scheuen nicht vor schwierigen Entscheidungen zurück und handeln pragmatisch.“

Der bisherige Geschäftsführer, Dr. Hans-Georg Martensen, hatte im November angekündigt, sein Amt zum Jahresende niederzulegen. Es hatte immer wieder Vorwürfe gegeben.

Mehr zur Regiobus hier:

http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Klatsche-fuer-Regiobus

http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Regiobus-ist-unwirtschaftlich