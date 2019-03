HANNOVER

Die wirtschaftliche Situation der Regiobus GmbH ist dramatischer als angenommen. Das geht aus dem vertraulichen Wirtschaftsplan 2019 hervor. Die Region Hannover als Gesellschafter zahlt in diesem Jahr voraussichtlich 55,2 Millionen Euro an Subventionen. Die Kosten betragen 84,8 Millionen Euro. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad von nur 35 Prozent. 2010 lag diese Quote noch bei 54 Prozent.

Hohe Personalkosten als Hauptgrund

Im Verlauf einer Dekade haben sich die Subventionen der Region damit mehr als verdoppelt – von 27 Millionen auf 55,2 Millionen Euro. Ein Nahverkehrsexperte sieht in den Personalkosten einen Grund für den Kostenanstieg. Nun hat die Regiobus ein Programm aufgelegt, mit Altersteilzeit (ATZ) und Abfindungen 66 Stellen in den kommenden Jahren abzubauen (NP berichtete). Das sind mehr als acht Prozent der Gesamtbelegschaft.

Personalabbau kostet Geld

Doch bis diese Maßnahmen greifen, gingen mindestens noch zwei Jahre ins Land, sagt der Experte. So heißt es in dem Papier „Begleitmaßnahmen zur Restrukturierung“: „Für die aufgrund der ATZ-Vereinbarungen eingegangene Verpflichtung (unterstellt wird der Abschluss von ATZ-Vereinbarungen mit 40 Beschäftigten) ist für das Geschäftsjahr 2019 eine Rückstellung in Höhe von voraussichtlich 3,024 Millionen Euro zu bilden.“ Für die Zahlung von Abfindungen plant das Unternehmen eine Summe von 246 000 Euro ein. Beim Thema Personalqualifizierung will Regiobus bis 2023 fast 300 000 Euro ausgeben.

Heißt: Personalabbau und -qualifizerung kosten erst mal richtig viel Geld. In fünf Jahren will das Unternehmen aber nur anhand der Altersteilzeit 3,27 Millionen Euro sparen. Aufsichtsrat und Verkehrsausschuss haben dem Wirtschaftsplan und den „Begleitmaßnahmen zur Restrukturierung“ zugestimmt. Doch der Wirtschaftplan wirft einige Fragen auf. So taucht unter „Sonstige Aufwendungen“ die Summe von 8,65 Millionen auf. „Kein Mensch weiß, welche Kosten sich dahinter verbergen“, sagt der Nahverkehrsexperte. Auffällig sei auch, dass trotz des Personalüberhangs die Regiobus 860 000 Euro mehr für Subunternehmer ausgegeben. „Sparen sieht anders aus“, so der Experte.

Spareffekte zeigen sich noch nicht

Auch die Ausdünnung von Taktzeiten schwach nachgefragter Linien zeigt noch keine Spareffekte. Diese Maßnahme greife erst 2020, heißt es aus der Regionsverwaltung. Auch geringere Fahrgelderlöse belasten die Bilanz. So habe die Steintor-Baustelle Regiobus jedes Jahr zwei bis drei Millionen Euro weniger Einnahmen beschert. Die Baustelle gab es drei Jahre. Grund: Die Fahrgäste aus dem Umland mussten am Aegi aussteigen und hatten einen weiteren Weg in die City. „Das haben unsere Kunden nicht mitgemacht“, heißt es aus dem Unternehmen.

Von Thomas Nagel