Razzia gegen Waffenkäufer

| Vera König

Im Internet ganz einfach illegale Waffen bestellen und sich damit gegen Flüchtlinge „zur Wehr setzen“? Geht nicht mehr. Der Onlineshop „Migrantenschreck“ ist gelöscht. Zoll und Polizei haben die Wohnungen von 29 Kunden durchsucht - darunter auch eine im Raum Hannover.

Hannover. Recherchen der Wochenzeitung „Zeit“ haben Geschäfte mit illegalen Waffen an den Tag gebracht. Laut ihr zugespielten Kundendaten ist bewiesen: Drei Lieferungen gingen in die Region Hannover. Die Kunden orderten Schreckschusspistolen mit Hartgummigeschossen und Platzpatronen. Die Kugeln kommen aus dem Lauf mit einer Energie von 80 Joule heraus. Und das, obwohl die Mündungsenergie von Schreckschusswaffen in Deutschland 7,5 Joule nicht überschreiten darf.

Ein Schuss aus dieser illegalen Waffe kann zu schweren Verletzungen führen, im schlimmsten Fall sogar tödlich sein. Erst recht, wenn der Kunde eines der Schreckschussgewehre mit 130 Joule Mündungsenergie erworben. Der Onlineshop warb dafür mit einem Video, in dem ein schwarz vermummter Schütze ein Foto von Bundespräsidenten Joachim Gauck durchlöchert.

Betreiber des Shops war der Deutsche Mario Rönsch, Anmelder von Pegida-Demonstrationen in Erfurt. Rönsch ist zur Fahndung ausgeschrieben wegen des Verdachts auf Betrug, auf Volksverhetzung und öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Der Server stand in Russland; Rönsch ist abgetaucht - angeblich nach Ungarn.

Gegen seine Kunden ermitteln die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main wegen des Verdachts des unerlaubten Kaufs und Besitzes von Schusswaffen. Die 29 Tatverdächtigen verteilen sich auf elf Bundesländer, drei davon kommen aus Niedersachsen, genauer aus Delmenhorst, Salzgitter und aus dem Raum Hannover. Bei ihnen wurden zwei Waffen und Munition sichergestellt.

Die Waffen mit Namen wie „Migrantenschreck DP 120 Bautzen“ oder „Antifaschreck AS125“ waren zu Preisen von 350 Euro aufwärts erhältlich. Neukunden räumte Rönsch fünf Prozent Rabatt ein. Bis Ende Januar, so die „Zeit“, seien bei dem Onlineshop Bestellungen für mehr als 150 000 Euro eingegangen. Einige Käufer gaben mehr als 4000 Euro aus. Bei den Razzien wurden 42 Waffen sichergestellt.