Hannover

Ermittlungserfolg für die Polizei Hannover nach einer Serie von Überfällen im Sahlkamp. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 16-Jähriger festgenommen, der verdächtigt wird, Anfang Mai gemeinsam mit anderen Jugendlichen an zwei Raubüberfallen beteiligt gewesen zu sein.

Ein weiterer Überfall im Stadtteil konnte noch am Abend des Raubs aufgeklärt werden. Die Polizei hat am Mittwochabend zwei Verdächtige im Alter von 19 und 17 Jahren festgenommen, die zuvor einen 17-jährigen attackiert und bestohlen haben sollen.

Räuber überfallen 17-Jährigen

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann an der General-Wever-Straße unterwegs, als er auf Höhe der Straße Sahlkamp eine Gruppe Heranwachsender passierte. Der 17-jährige Tatverdächtige sprach ihn an und schlug ihn unvermittelt mit der Faust. Als das Opfer vom Tatort flüchtete lief ihm der Angreifer nach und nahm ihn in den Schwitzkasten. Der 19-Jährige entriss ihm daraufhin das Smartphone.

Ein Streifenwagen fuhr vorbei und konnte die beiden Tatverdächtigen noch am Unfallort festnehmen. Die mutmaßlichen Räuber streiten die Tat ab und müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover entlassen.

Von ewo