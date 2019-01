Hannover

Ab 17.30 Uhr geht im Rathaus die Post ab. Zum sechsten Mal lädt die Stadt zu einem Neujahrsempfang der besonderen Art. „Nachbarn“ heißt diesmal das Motto beim "Open House".

Als Gastgeber wird OB Stefan Schostok die Internationalität und Weltoffenheit Hannovers ansprechen. Mit den 178 hier vertretenen Nationalitäten, 72 Sprachen und vielen Städtepartnerschaften geht es auch bei der Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt Europas 2025 und gelebte "Nachbarschaft". An diesem Abend sind Begegnungen, Kennenlernen und Austausch sind das Ziel – von Menschen, die schon lange in Hannover wohnen oder erst vor kurzem in die Stadt gezogen sind.

Dezernenten stehen für Gespräche bereit

Die Ratsfraktionen, Bürgermeister sowie die Dezernenten, die Integrationsbeiräte und der Seniorenbeirat stehen für Gespräche zur Verfügung – im Wohnzimmer und am Gartenzaun. Einige Räume sind umbenannt – beispielsweise wird die Rathaushalle zum "Wohnzimmer", Gobelinsaal und Ratssaal sind "Arbeitszimmer", die Ratsstube ist "Guten Stube" und im Gartensaal, der "Küche", gibt es "Nationenkuchen". Im Hodlersaal, dem "Hobby-Raum" bringt der hannoversche Hiphop-Künstler Spax in kurzen Kennenlern-Talks zur Frage "Wo ist man sich näher, als man denkt?" Nachbarn miteinander ins Gespräch.

Auch Kulturhauptstadt ein Thema

Im "Garten" (Mosaiksaal) empfängt das Team Kulturhauptstadtbewerbung die Gäste. Auf kleinen Fahnen und Ansichtskarten können sie ihre Vorstellungen zum Thema Kulturhauptstadt abgeben. In der „Diele" (Pressezentrum) stehen für eine "kleine Weltreise" internationale Plakatwänden für Erinnerungsfotos.

Wegen der Aufbauarbeiten für den Empfang ist das Rathaus von 16 bis 17.30 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Von Vera König