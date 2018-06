hannover

Auch die Vertreter der Ratsmehrheit von SPD, Grünen und FDP erwarten, dass OB Stefan Schostok der Runde sagt, dass er ein Disziplinarverfahren gegen seinen Büroleiter Frank Hebert einleitet.

Bislang wird der Schritt gegen den Chefjuristen nur geprüft. Drei Jahre lang soll Herbert gesetzeswidrig eine Zulage von rund 1300 Euro monatlich zu seiner B2-Besoldung kassiert haben. Weil der damalige Personaldezernent Harald Härke das offenbar tolerierte, ermittelt die Strafanzeige wegen Untreue - zunächst nur gegen Härke, jetzt gegen beide.

Der OB wurd dem Verwaltungsausschuss am kommenden Donnerstag die Suspendierung Härkes vorschlagen. „Die gleiche Sache muss gleich behandelt werden“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Christine Kastning. Die gleichen Schritte seien vom Verwaltungschef auch gegen seinen Büroleiter zu erwarten.

Auch die CDU setzt Schostok unter Druck. Sie will von ihm erfahren, was er über die gesetzeswidrigen Zulagen wusste. Außer einem Diszipliniarverfahren gegen Hebert mahnt Fraktionsvize Jens Emmelmann ein Amtsenthebungsverfahren an. Ohne öffentliche Erklärung zu den Vorgängen will die CDU Akteneinsicht und nötigenfalls sogar das Verfahren zur Abwahl des Oberbürgermeisters beantragen.

Von Vera König