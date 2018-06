Die seit Monaten dauernde Rathaus-Affäre endet wahrscheinlich vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ein Ermittlungsverfahren gegen Kulturdezernent Harald Härke eingeleitet. Dabei geht es zunächst um den Verdacht des Geheimnisverrats. Die Stadt hat Härke auch wegen Untreue angezeigt. “Eine mögliche Verstrickung von Dritten“ werde man prüfen, so Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Der NP liegen Belege für diese mögliche Verstrickung bereits vor.

Frank Herbert, Büroleiter von OB Stefan Schostok und Chefjurist im Rathaus, hatte in einer von ihm in die Datenbank eingestellten Drucksache dem Rat eine Mehrarbeitsvergütung für sich vorgeschlagen. Die Politik stimmte mehrheitlich den 15 546 Euro jährlich zu – weil nicht erkennbar war, dass Herbert nach der höchsten für kommunale Beamte auf Lebenszeit möglichen Stufe besoldet wird (B2) und solche Zulagen deshalb unrechtmäßig sind.

Etwa zur selben Zeit, in der Härke versucht haben soll, seiner Freundin einen besser bezahlten Posten zu verschaffen, wollte Herbert offenbar noch mehr. Dokumente, die er der Presse übergab, belegen, dass er seit Februar 2017 versuchte, so viel Geld zu verdienen wie ein Dezernent – also B7. In Mails an Härke forderte er das ebenso wie einen Freizeitausgleich für Überstunden ein, schrieb sogar, das sei „rechtlich vertretbar“.

Härke lehnte die neue Zulage ab. Angeblich auf seinen Wunsch hin fertigte der Fachbereich Personal und Organisation einen Vermerk an. Darin steht, dass eine solche Zulage „gesetzeswidrig“ wäre. Im August will Härke OB Schostok noch einmal darauf aufmerksam gemacht haben. Sechs Wochen später eröffnete die Stadt das Disziplinarverfahren gegen ihn.

Als Schostok den Verwaltungsausschuss im Oktober 2017 über die Suspendierung informierte, sagte er, Gerüchte über einen Zusammenhang mit Herberts Bezahlung seien falsch. Härke habe sich dafür entschuldigt (was dieser bestreitet). Das alles hinterlässt inzwischen einen so verheerenden öffentlichen Endruck, dass Bernhard Zentgraf vom Steuerzahlerbund Niedersachsen von einer „Verlotterung der Rechtsstaatlichkeit im Rathaus“ spricht. Das zuviel gezahlte Geld müsse „auf Heller und Pfennig zurückgeführt“ werden.

Inzwischen steht laut Stadt und Kommunalaufsicht zweifelsfrei fest, dass die erste Zulage unrechtmäßig war. Sie ist für Herbert gestrichen und für einen weiteren Beamten. Den hatte die Stadt zunächst befördern wollen, den Antrag dann aber selbst zurückgezogen.

Die Verwaltung wirft Härke vor, dass er die unrechtmäßigen Zahlungen an beide Beamte veranlasste. Mit dem Ermittlungsverfahren wird seine Suspendierung immer wahrscheinlicher. SPD-Fraktionschefin Christine Kastning wirft der CDU vor, diese ignoriere den Sachverhalt und entziehe sich der Verantwortung. CDU-Fraktionschef Jens Seidel plädiert dafür, Loyalität zum OB nicht falsch zu verstehen und deshalb dessen Büroleiter nicht zu schützen. Herbert müsse suspendiert werden.

Der OB-Büroleiter hatte die Stadtverwaltung verlassen wollen und sich als Dezernent in Garbsen beworben. Daraus wird nichts. Bürgermeister Christian Grahl schlägt die Fachbereichsleiterin Monika Propst vor.

