Wache Raschplatz: Ab sofort ist die Dienststelle 24 Stunden besetzt.

© Polizei Hannover

Polizei

Raschplatz-Wache ist jetzt rund um die Uhr geöffnet

Die Polizeiwache am Raschplatz in Hannover ist seit dieser Woche rund um die Uhr geöffnet. Hintergrund ist, dass die Inspektion an der Herschelstraße wegen Umbauarbeiten schließen musste. Die Beamten des dortigen Einsatz- und Streifendienstes sind in die Polizeistation am Schützenplatz gezogen.