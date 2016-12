| Vera König

Hannover

Schluss mit den Schmuddelecken am Raschplatz: Im Frühjahr will die Verwaltung ein Konzept für mehr Sicherheit und Sauberkeit vorlegen. Auch bauliche Veränderungen sind geplant.

Hannover. Im Finanzausschuss haben die Politiker am Mittwoch erfahren, dass die Hannover-Region-Grundstücksgesellschaft (HRG) als Eigentümerin der Fläche eine Umgestaltung der Passerellenebene am nördlichen Ausgang des Hauptbahnhofs plant. Einzelhandel soll bis an die Treppe rücken. Im Bereich einer früheren Videothek, noch Rückzugsraum und Toilette für Trinker, wird es keine Baulücken mehr geben. Verbesserungen verspricht sich die Verwaltung auch durch die Bebauung des Lister Dreiecks, die Sanierung des Bredero-Hochhauses und den Hotelneubau auf dem Andreas-Hermes-Platz.

Die Servicegruppe Innenstadt, aufgestockt auf jetzt acht Mitarbeiter, kontrolliert den Raschplatz dreimal täglich. Mit der Folge, so die Stadt, dass sich unter der großen Treppe nicht mehr 40 bis 50 Trinker aufhalten, sondern nur noch zehn bis 20. Kleinere Gruppen seien Richtung Steintor gezogen. Aber: „Ordnungsmaßnahmen können keine Sozialarbeit ersetzen“, sagt Kämmerer Marc Hansmann. Hannover habe es am Raschplatz mit gravierenden sozialen Schieflagen zu tun, beispielsweise durch Zuwanderer aus Südosteuropa.

Der Bereich wird intensiv gereinigt, die Mehrkosten liegen bei fast 85 000 Euro. Das Kulturprogramm, das im Sommer zur Aufwertung des Problembereichs lief, hat 35 000 Euro gekostet.