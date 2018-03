Rangliste: Das sind Hannovers Kultur-Hotspots

Kultur

Hannovers Museen, Bibliotheken und das Kommunale Kino haben im vergangenen Jahr in der Gunst der Besucher nicht verloren, richtig zulegen konnten sie aber auch nicht. Einzige Ausnahme: Das Sprengel Museum mit einem Plus von gut 13500 Besuchern.

Hannover. Mit 162000 Besuchern ist das Sprengel Museum weiterhin das mit Abstand erfolgreichste Museum der Stadt. Den Hauptgrund für den erneuten Erfolg sieht die Stadt in den drei Sammlungspräsentationen "130 % Sprengel", "Made in Germany Drei" und "revonnaH. Kunst der Avantgarde in Hannover 1912 - 1933".

Ebenfalls gut fürs Ansehen: Die Verleihung des Titels "Museum des Jahres 2017" durch den internationalen Kritikerverband. "Diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit", so Museumschef Reinhard Spieler.Die drei Museen für Kulturgeschichte der Stadt blieben unterm Strich auf dem recht niedrigen Niveau von 2016.

Das Museum August Kestner besuchten gut 35500 Interessierte, das Historische Museum mit gut 46500 Besuchern sowie das Schlossmuseum Herrenhausen (59500 Besucher) verloren sogar. In beiden Fällen macht Museumschef Thomas Schwark längere Umbauphasen in den Häusern mit verantwortlich.

Interessant: Was diese beiden Museen im gesamten Jahr an Besuchern anlockten, schafft die Schmetterlings-Ausstellung "Gaukler der Tropen" im Berggarten aktuell in wenigen Wochen.

Weitere Zahlen: Städtische Galerie Kubus: 9200 Besucher, Kommunales Kino: 25500 Besucher, Stadtarchiv: gut 1900 Besucher, Musikschule Hannover: 51400 Kontakte, Stadtbibliothek Hannover: gut 4,3 Millionen Entleihungen und Downloads. Hier sind die Zahlen in etwa auf Vorjahresniveau, bilanziert die Stadt.

von Andreas Voigt