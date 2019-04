Hannover

Gute Nachrichten für alle Rammstein-Fans: Nachdem die Tickets für das Konzert am 2. Juli in der HDI-Arena nur zwei Stunden nach dem Start des Vorverkaufs im November ausverkauft waren, gibt es seit Mittwoch in einzelnen Kategorien wieder Nachschub.

Die Band verkündete auf ihrer Webseite, dass es „durch die Freigabe von Produktionssperrungen in einigen Städten noch einmal Kartenkontingente“, gibt. Was bedeutet das? Offenbar war zu Beginn des Vorverkaufstarts im November nicht ganz klar, wie groß etwa die Bühnenaufbauten werden. Nun steht das Konzept und damit der genaue Platz für die Fans. Allerdings wechselt das Angebot bei Eventim derzeit im Sekundentakt, weil Fans sich Tickets zunächst in den Warenkorb legen und dann doch noch zögern. „Wenn jemand den Kauf dann abbricht, gelangen die Karten wieder in den Verkauf“, so ein Sprecher von Eventim. Es lohne sich auf jeden Fall, dran zu bleiben.

Rammstein ist aktuell mit der Single „ Deutschland“ in den Schlagzeilen. Die Diskussionen um KZ-Szenen im dazugehörigen Video haben der Band nicht geschadet: Die Single steht in Deutschland auf Platz 1.

Von Cecelia Spohn