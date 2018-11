Hannover

Bei ihrer ersten Stadion-Tournee überhaupt machen Rammstein am 2. Juli 2019 Halt in der HDI-Arena in Hannover. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Donnerstag, 8. November, ab 10 Uhr exklusiv auf . Karten kosten zwischen 55 und 105 Euro, zuzüglich Gebühren. Die Karten werden personalisiert verkauft, sie sind also personengebunden und nicht übertragbar.

Es wird erwartet, dass Rammstein im Frühjahr ein neues Studioalbum veröffentlichen wird. Das jüngste "Liebe ist für alle da" ist fast zehn Jahre alt. Insgesamt wollen Rammstein während ihrer Europatour 27 Konzerte geben, davon 22 in Deutschland. Hier finden Sie alle Tourdaten.

Letztes Rammstein-Konzert in Hannover war 2012

Zuletzt waren Rammstein 2012 in Hannover. Damals feierten 10.000 Fans die Band in der Tui-Arena.

Das Rammstein-Konzert ist nicht das einzige Highlight im kommenden Jahr. Musikfans können sich 2019 auf etliche Konzerte in Hannover freuen. Den Auftakt in das Musikjahr machen am 22. Januar die Fantastischen Vier in der Tui Arena. Eine Übersicht haben wir hier für Sie zusammengestellt.

