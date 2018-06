Hannover

Ein Mann (19) ist am Sonntagabend in der Innenstadt Opfer eines Raubes geworden. Der 19-Jährige wurde an der Landschaftstraße (Mitte) von drei Unbekannten überfallen. Die Täter hatten es auf sein Handy angesehen, gingen allerdings am Ende leer aus. Der Geschädigte erlitt Schnittverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Tatort Landschaftsstraße, 22 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der 19-Jährige in einem Hauseingang an der Landschaftstraße auf. Der Polizei berichtete er später, er habe Musik gehört. Plötzlich kam einer der Täter auf ihn zu und forderte den jungen Mann auf, sein Handy herauszurücken. Der Unbekannte habe gebrochen Deutsch gesprochen.

Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert

Wie die Polizei mitteilte, weigerte sich das Opfer, dem Räuber sein Smartphone zu überlassen. Folge: Der Täter traktierte den 19-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Dabei mischten auch die beiden Komplizen mit.

Dann hielten sie das Opfer an den Armen fest, während der Haupttäter dem 19-Jährigen mit einem Messer das Shirt zuschnitt. Dabei fügte der Räuber dem Geschädigten oberflächliche Schnittverletzungen zu.

Anzeige in Polizeiwache am Bahnhof

Das Opfer konnte sich losreißen und flüchten. Das Trio rannte in Richtung Georgsplatz davon. Später zeigte der 19-Jährige das Verbrechen in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof an.

Beschreibung der Räuber: Der Haupttäter ist etwa 1,90 Meter groß und trug schwarze Kleidung. Die beiden Komplizen sind etwas kleiner, einer trug rote Schuhe und ein rotes Bandana. Täter Nummer drei hatte blaue Brille auf. Laut Polizei sind die Räuber ihrer Erscheinung nach von afrikanischer Herkunft und etwa 20 bis 25 Jahre alt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Mitte unter Telefon 05 11/1 09 28 20.

Von Britta Mahrholz