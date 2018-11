Hannover

„Der Radschnellweg ist eine gute Sache“, betonte Gerd Garnatz, Vorsitzender des Eilenriedebeirats, auf der Sitzung des Gremiums am Montag. „Wir wollen das.“ Aber...

Es gibt in der Tat zwei Knackpunkte, die den Waldschützern Sorgen bereiten. Der eine ist die Engstelle, die mit der Brücke über den Messeschnellweg beginnt und danach zwischen Waldrand und Bahndamm nach Kleefeld führt. Dort soll der Radweg auf zwei Meter verbreitert werden – aber nur auf der Seite des Bahndamms, wie Kai Kaminski, zuständiger Bereichsleiter des Tiefbauamts versicherte.

Sorge um schöne Eichen

Ganz konnte er mit dieser Aussage die Sorgen des Gremiums nicht beseitigen, zumal dort am Waldrand einige besonders schöne, alte Eichen stünden, wie Garnatz berichtete. Die seien den Planern aber bekannt und würden geschützt, erklärte Kaminski.

Zumindest bei der aktuellen Planung, die im Übrigen schnell abgeschlossen sein muss. Bis Ende des Jahres müssen die Förderanträge beim Land gestellt sein. In der Zukunft könnte sich das aber ändern, zumal mit dem vom Eilenriedebeirat heftig kritisierten Bau der Inlinestrecke auch auf dem Radschnellweg in diesem Bereich mit erheblich verstärktem Inliner-Verkehr zu rechnen ist.

Auch die Situation auf der Brücke selbst kann sich ungünstig entwickeln. Der Antrag des Bezirksrats, eine zweite Brücke zu bauen, war abgelehnt worden. „Derzeit nicht umzusetzen“, so Kaminski. „Aber vielleicht perspektivisch.“ Dann aber würde man beim Bau auch irgendwann im Wald landen. „Das Problem ist eigentlich ungelöst“, kritisierte Beiratsmitglied Dietmar Drangmeister.

Neubaustrecke durch das Amphibienreich

Aktuell aber größere Sorgen macht ein 180 Meter langer Abschnitt am Ende des Lönsparks. Dort soll eine Schneise mitten durch ein vor allem von Haselsträuchern bewachsenes Feuchtbiotop geführt werden – in dem viele Frösche, Kröten und Molche leben. „Diese Menge an Amphibien ist sehr erstaunlich“, sagte Drangmeister.

Das Rezept der Verwaltung: „Erst mal beobachten und Erfahrungen sammeln“, erklärte Biologe Andreas Werner vom Planungsbüro Künne & Partner. Zum Schutz der Tiere werde an eine Amphibienleiteinrichtung gedacht, wie sie auch beim Straßenbau zum Einsatz komme.

„Eine solche Leiteinrichtung ist aber ein bisschen ein Notbehelf“, sagte Drangmeister. Besser wäre eine großzügigere Aufständerung mit breiten Durchlässen unterhalb des Radweges. Werner: „Darüber haben wir noch nicht intensiv nachgedacht, sind aber noch in der Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.“

In Sachen Naturschutz ist beim Radwegbau also noch einiges offen. Auch im weiteren Verlauf. „Da gibt es Probleme mit der Zauneidechse. Wie wir damit umgehen, wissen wir noch nicht“, so Werner.

Von Andreas Krasselt