Die Polizei nahm den Unfall in Badenstedt auf.

Badenstedt

Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 69-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lenther Chaussee/Remarqueweg in Badenstedt am Donnerstagnachmittag. Ein 57-Jähriger hatte ihn mit seinem Opel Zafira erfasst. Der Senior durch Wucht der Kollision über die Motorhaube und in die Windschutzscheibe des Autos geschleudert.