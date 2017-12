Radfahrer aus Hannover mit 1,7 Kilo Drogen erwischt

In diesem Rucksack erschnüffelte Drogenhund Spike 1,7 Kilo Marihuana.© Polizei

Kriminalität

Ein Fahrradfahrer (21) aus Hannover wurde nahe der holländischen Grenze mit 1,7 Kilo Drogen erwischt – dank Rauschgiftspürhund Spike. Zöllner nahmen den jungen Mann fest; er kam in Untersuchungshaft.

Hannover/Gildehaus. Keine Waffen, keine Drogen, kein Geld – wollte ein 21-Jähriger aus Hannover dabei haben, als Zöllner den Fahrradfahrer bei Gildehaus (Kreis Grafschaft Bentheim) nahe der holländischen Grenze überprüften. Doch Spürhund Spike entlarvte den Reisenden aus der Landeshauptstadt als Rauschgiftschmuggler.

Der Hannoveraner war Mittwochnachmittag einer Zollstreife aufgefallen, weil er einen großen Trekkingrucksack dabei hatte. Als der junge Mann bemerkte, dass er ins Visier der Fahnder geraten war, versuchte er, über einen Weg zu nahegelegenen Stallungen zu flüchten. Doch die Beamten und ein Diensthund vom Hauptzollamt Osnabrück stellten den Verdächtigen schon wenig später auf einem unbefestigten Feldweg.

„Der Fahrradfahrer gab an, aus Hannover zu kommen und eine Rundfahrt gemacht zu haben. Er konnte sich nicht ausweisen und verneinte die Frage nach mitgeführten Waffen, Drogen oder Bargeld. Auch an einen mitgeführten Rucksack konnte sich der Hannoveraner nicht erinnern“, sagte Zoll-Sprecher Christian Heyer der NP.

Doch die Erinnerungslücke des 21-Jährigen bezüglich des Aufenthaltsortes seines Reisegepäcks schützte den Verdächtigen nicht. Schließlich hat Zollhund Spike ein feines Näschen – speziell für größere Mengen Marihuana. 1,7 Kilo dieser Droge entdeckte der Diensthund nach kurzer Suche in besagtem Trekkingrucksack.

Das schwarzblaue Gepäckstück hatte der Hannoveraner auf seiner Flucht vor den Verfolgern kurzerhand in einer Scheune am Feldweg an einen großen Treckerreifen gehängt. Zöllner fanden bei einer Durchsuchung auch eine starre Stahlrute. Die sichergestellten Drogen haben laut Zoll einen Straßenverkaufswert von rund 17 000 Euro.

Die Streife nahm den 21-Jährigen fest. Ein Richter erließ Haftbefehl; der Hannoveraner wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von Andreas Körlin