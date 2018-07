Hannover

War es ein Racheakt? Und wenn ja, warum? Ein dubioser Fall von Brandstiftung und Sachbeschädigung in Bemerode gibt der Polizei Rätsel auf.

Zwei maskierte Männer haben an der Straße Sticksfeld mit Eisenstangen auf den Ford Mondeo eines 53-Jährigen eingetrümmert, eine halbe Stunde später ging der Wagen in Flammen auf. Die Ermittler haben keinen Zweifel: Das Auto wurde mit einem Brandbeschleuniger angezündet.

Maskierte Männer mit Eisenstangen

Wie die Beamten am Montag mitteilten, ereignete sich der Anschlag bereits am Freitag. Zunächst hatten die Maskierten gegen 11.30 Uhr mit Eisenstangen die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei kam, nahm die Sachbeschädigung auf. „Die Kollegen waren bis 12 Uhr vor Ort“, berichtet Sprecher Philipp Hasse. Nur etwa eine halbe Stunde später stand der Innenraum des Ford in Flammen.

Die Feuerwehr konnte zwar schnell löschen, dennoch wurde das Auto schwer beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei rund 5000 Euro.

Auto trug polnische Kennzeichen

Der Mondeo trug polnische Kennzeichen, der Besitzer ist Pole, lebt aber in Deutschland. War es ein gezielter Anschlag gegen den 53-Jährigen? „Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an“, so Hasse.

Die Polizei fahndet mit dieser Personenbeschreibung nach den Tätern: Beide Männer sind etwa 1,70 Meter groß, von osteuropäischer Erscheinung und rund 30 Jahre alt. Einer ist schlank, trug schwarze Bekleidung und ein schwarzes Tuch vor dem Mund. Sein Komplize ist kräftig, war mit einem hellblauen Shirt und einer hellblauen Jeanshose bekleidet. Hinweise 05 11/1 09 55 55.

Von Britta Mahrholz