Hannover

Vor drei Jahren waren Bonez MC und RAF Camora noch im Capitol, da waren es ein paar hundert Fans. Heute gehen sie in die Tui-Arena: Die Rapper auf der Erfolgsspur.

Doch bei den Auftritten in München und Hamburg hat es Polizeieinsätze gegeben. Mitte Februar hatten Fahnder die Fans vor der ausverkauften Olympiahalle in München nach Drogen durchsucht. In einer Story auf Instragram äußerte sich Bonez MC wütend: „Schönen Gruß an die Polizei aus München. Ihr wart zu 60. oder zu 70. in unserem Bus und ihr habt nichts gefunden. Schickane! Habt ihr echt gedacht, wir nehmen Drogen?“

Als nach einer „körperlichen Auseinandersetzung“ im Backstage-Bereich auch Hunde eingesetzt wurden, beschimpfte Bonez MC die Tiere als „Lauchhunde“ und „Schwuchtelhunde“, berichtet das Portal MTV.

Noch ist unklar, was Fans und Sicherheitspersonal heute Abend in der Tui-Arena erwartet.

Von NP