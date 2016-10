Justiz

Die Forderung beträgt 740 Euro für den neuen Lack, aber der Betreiber des Parkhauses sieht das nicht ein.

Hannover. Weil herabfallender Putz in einem Parkhaus seinen Wagen beschädigt hat, klagt ein Autofahrer in Hannover gegen den Betreiber auf Schadenersatz. Das Amtsgericht entscheidet am Dienstag über die Forderung nach 740 Euro für Lackiererarbeiten an Motorhaube und Kotflügel.

Der Parkhausbetreiber hatte sich bislang geweigert, den Schaden zu übernehmen. Dieser liege nicht in seiner Verantwortung, weil es sich um die Wand eines Nachbargebäudes handelt. Nach den Geschäftsbedingungen sei eine Haftung für Fremdschäden ausgeschlossen.

Außerdem bestreitet der Betreiber die Höhe des Schadens, zu der das Gericht nun ein Gutachten eingeholt hat.

dpa