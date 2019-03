Hannover

Der Protest der FDP-Landtagsfraktion gegen das Streckenradar „Section Control“ in Gleidingen ( Laatzen) zieht Kreise. Am Freitag hat Fraktionschef Stefan Birkner einen Brief an Innenminister Boris Pistorius ( SPD) geschrieben. Darin bringt er seine Sorge zum Ausdruck, „dass aus nichtigem Anlass der Pfad der fairen politischen Auseinandersetzung verlassen worden ist und wichtige und wesentliche Grenzen überschritten worden sind“.

Hintergrund ist, dass die Liberalen am Donnerstag mehrfach ihr Plakat, mit dem sie gegen „Section Control“ protestieren, auf einem Acker an der B 6 umstellen mussten. Anschließend war in einer Pressemeldung von Pistorius‘ Parteifreund Ulrich Watermann von einer „fulminant gescheiterten Plakataktion gegen ,Section Control‘ (…) auf Kosten der Verkehrssicherheit“ die Rede.

Verlangen Aufklärung: FDP-Fraktionschef Stefan Birkner (li.) und Vize Jörg Bode. Quelle: FDP

Die FDP-Fraktion vermutet hinter all dem das Innenministerium. Eine Sprecherin wies den Vorwurf am Donnerstag prompt zurück. Birkner erklärt in dem Schreiben an Pistorius auch, dass eine Kopie des Briefes an Ministerpräsident Stephan Weil und an Verkehrsminister Bernd Althusmann gehen. Außerdem machte er klar, dass die Liberalen alle Instrumente der parlamentarischen Aufklärung einsetzen wollen, um herauszufinden, wer hinter der mutmaßlichen Sabotage der FDP-Plakataktion gegen „Section Control“ stecke. Die Fraktion behalte sich auch die Vorlage von Akten aus dem Innenministerium vor.

Am Freitag hat die Fraktion außerdem bei der Landesregierung eine Anfrage zur kurzfristigen Beantwortung eingereicht. Unter anderem wollen die Liberalen wissen, welche Aktivitäten vom Innenministerium seit Bekanntwerden der FDP-Plakataktion zu welchen Zeitpunkt ausgingen? Wer vom mehrfachen Umstellen des Plakats Kenntnis hatte? Und ob diese an die SPD-Landtagsfraktion gegeben wurde – und wenn ja, von wem?

Am kommenden Dienstag beschäftigt sich auch das Verwaltungsgericht Hannover mit „Section Control“: Anwalt Arne Ritter hatte Klage gegen den Weiterbetrieb des Streckenradars eingereicht und einen Eilantrag gestellt.

Von Britta Mahrholz