Hannover

Sie gilt immer noch als glamouröseste First Lady, die das Land bisher hatte, nun hat Bettina Wulff (44) ziemlich heftigen Ärger am Hals: Die 44-Jährige muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten, Oberstaatsanwalt Thomas Klinge bestätigte das der NP am Freitagmittag. Zu weiteren Details äußerte sich der Beamte nicht.

Nach NP-Informationen soll die Frau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff (59) am Montag (17. September) am Steuer eines Autos gesessen haben, damit soll sie an einer Landstraße bei Burgwedel einen Baum geschrammt haben. Die Familie lebt dort. Polizeibeamte sollen den Unfall aufgenommen und die 44-Jährige auch pusten lassen: Dabei soll Wulff einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gehabt haben. Die zweifache Mutter soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein.

Von Mirjana Cvjetkovic