Der Gartenfriedhof an der Marienstraße gilt als Denkmal von überregionaler Bedeutung. Berühmte Persönlichkeiten, die Hannovers Geschichte mitgeprägt haben, liegen dort begraben. Die Ansammlung von rund 300 überwiegend klassizistischen Gräbern ist im weiten Umkreis einzigartig. Allerdings bleibt die grüne Oase am Rande der Innenstadt auch ein Brennpunkt. Um die Probleme mit Trinkergruppen dort in den Griff zu bekommen, hat die Stadt jetzt neue Regeln aufgestellt.

Sie hat Schilder installiert, die Hunde auf der Fläche komplett verbieten. Bisher waren diese zumindest angeleint erlaubt. Auch Radfahren ist nicht mehr erlaubt, außerdem weisen die Tafeln an den Eingängen auch ausdrücklich darauf hin, dass Grillen und Urinieren auf dem Gelände nicht gestattet sind. Eine weitere Maßnahme: Im kommenden Jahr sollen Tore installiert werden, die jeweils von 20 Uhr bis 7 Uhr geschlossen werden sollen.

Machen Probleme: Trinker auf dem Gartenfriedhof. Laut Pastor Dietmar Dohrmann ist die Stimmung auf dem Gelände aggressiver geworden. Quelle: Franson

„Es ist aggressiver geworden“, berichtet Dietmar Dohrmann, Pastor der Gartenkirchengemeinde. Besonders das Urinieren an die Grabmale habe sich verschlimmert. Laut Claudia Wollkopf, bei der Stadt die für den Gartenfriedhof zuständige Sachgebietsleiterin, halten sich auf dem Gelände – offiziell ist dieses kein Friedhof mehr, sondern eine öffentliche Grünfläche – oft 20 bis 40 Personen verschiedener Trinkergruppen auf. „Scham gibt es nicht mehr“, bestätigt auch sie. Hoffnung auf Besserung setzt Wollkopf allerdings auf den neuen städtischen Ordnungsdienst, der noch im Aufbau ist. Er soll auch auf dem Gartenfriedhof stärker kontrollieren.

Darüber hinaus will die Stadt auch die Bedeutung des Friedhofes für Hannovers Geschichte deutlicher machen. Sie hat pünktlich zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag (9. September) eine neue Broschüre aufgelegt, in der dessen Entwicklung sowie bedeutende Gräber erklärt werden. Christian Heinrich Tramm, der Architekt des Welfenschlosses sowie des Henriettenstiftes an der Marienkirche, hat dort seine letzte Ruhestätte gefunden, ebenso Goethes Jugendliebe Charlotte Sophie Henriette Kestner, die er im Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ verewigte.

Historisch bedeutend: Pastor Dietmar Dohrmann und Sachgebietsleiterin Claudia Wollkopf am Grab des Hofzimmermeisters Heinrich Andreas Jakob Lutz. Quelle: Wilde

Man wolle der „Würde des Ortes wieder gerecht werden“, kündigt Pastor Dohrmann an, der die Zusammenarbeit mit der Stadt lobt. Dass sich diese um den Gartenfriedhof bemüht, ist offensichtlich. Die Bänke haben neue Latten bekommen, Gräber wurden von Moos befreit, die Wege erneuert.

„Künstlerisch wertvoll“ und ein „unendlich geschichtsträchtiger Ort“ sei der von 1741 bis 1864 genutzte Gartenfriedhof, versichert Sachgebietsleiterin Wollkopf. Am Tag des offenen Denkmals sollen sich davon Besucher ein Bild machen können. Führungen über das Gelände sind um 12 und 14 Uhr geplant.

Von Christian Bohnenkamp