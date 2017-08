Gähnte oft: Juan N. verfolgte den Prozess mit gelangweilter Miene.



Hannover

Porschefahrer wirft Tetrapaks

Drängelei, Lichthupe und am Ende noch ein paar Wurfgeschosse: Das und noch mehr musste eine junge Mazdafahrerin aus Garbsen auf der A2 über sich ergehen lassen – von einem Porschefahrer, der die linke Spur für sich alleine haben wollte. Am Mittwoch verurteilte das Amtsgericht den arbeitssuchenden Juan. N. (23) aus Berlin unter anderem wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu 1000 Euro Strafe und einem Jahr Führerscheinentzug. Seiner knappen Aussage, er sei es nicht gewesen, schenkte das Gericht keinen Glauben.