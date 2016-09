HANDY AM STEUER: Kann wegen fehlender Aufmerksamkeit für den Verkehr zu Unfällen führen.© Symbolfoto

Hannover

Beamte der Polizeiinspektion Süd sowie der Polizeikommissariate Südstadt, Misburg und Laatzen haben in den beiden vergangenen Tagen gezielte Kontrollen zum Thema "Ablenkung", insbesondere mit der Zielrichtung "Handynutzung im Straßenverkehr", durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Das gab die Polizei hannover Mittwochmorgen bekannt.

Hannover. Ein Sprecher der Polizei sagte: "Es ist wahrscheinlich, aber in den wenigsten Fällen nachzuweisen, dass die Ablenkung durch die Nutzung dieser Geräte, aber auch durch andere Einflüsse in vielen Fällen mit ursächlich für Verkehrsunfälle mit teils schwerwiegenden Folgen ist."

Die Beamten haben am Montag, 19. September 2016, zehn bis 17.30 Uhr und am Dienstag, 20. September 2016, ebenfalls von zehn bis 17.30 Uhr, an der Hildesheimer Straße, Willmerstraße, Hildesheimer Straße/ Peinerstraße, Marienstraße/ Warmbüchenstraße , Hildesheimer Straße/ Eichstraße und Schierholzstraße/ Stilleweg gezielte Kontrollen durchgeführt.

Die Bilanz der zwei Tage: Insgesamt ahndeten die Polizisten 69 Verstöße, weil während der Fahrt mit einem Handy telefoniert wurde. Des Weiteren wurden 25 Gurtverstöße und zwei Rotlichtverstöße festgestellt. Die Handynutzer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.

Der Sprecher fügte hinzu: "Ablenkung durch Telefonieren mit Mobiltelefonen, Smartphones oder das Tragen von Ohr- oder Kopfhörern, egal ob als Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger bringt Sie und andere in große Gefahr."