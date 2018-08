Hannover

Großeinsatz in und um Hannover: Mit einem Großaufgebot und Spezialkräften hat die Polizei am Dienstagabend mehrere Durchsuchungen in Hannover, Salzgitter und Hildesheim durchgeführt. Ziel waren Geschäftsräume und Privatwohnungen. Veranlasst hatte die Maßnahmen die Staatsanwaltschaft Braunschweig, im Hintergrund stehen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes. Es geht dabei nach Polizeiauskunft "um das Auffinden von Beweismitteln, die für die Strafverfahren von Bedeutung sind". Die Durchsuchungen zogen sich bis in die späten Abendstunden.

Hannover ist augenscheinlich jedoch nur ein Nebenkriegsschauplatz. In der Hildesheimer Innenstadt wurde ein Kiosk durchsucht, weitere Details und die Ergebnisse der Ermittlungen sollen am Mittwoch bekanntgegeben werden.