Hannover

In den Fall um die bekannt gewordenen baulichen Missstände in Hannovers Polizeigebäuden schaltet sich nun die Gewerkschaft der Polizei ( GDP) ein. „Hoffnungslos überalterte Leuchtstoffröhren, deren Kondensatoren das hochgiftige PCB enthalten, müssen in allen Polizeiliegenschaften umgehend ausgetauscht werden!“, fordert der Landesvorsitzende Dietmar Schilff.

Er bezieht sich auf den NP-Bericht vom Mittwoch: Im Gebäude der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) an der Tannenbergallee kontaminierte das vermutlich krebserregende PCB Uniformen der zweiten Hundertschaft. Einige Beamte mussten daraufhin ihren Dienst in Zivil verrichten.

„Auch in allen anderen öffentlichen Gebäuden sollten die Leuchten überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden“, ergänzt Schilff. Er weist auf die Verantwortung des Landes als Dienstherr und dessen Fürsorgepflicht hin: „Die Gesundheit darf nicht durch jahrelange Versäumnisse gefährdet werden.“ Es sei wichtig, nicht nur in das Personal selbst zu investieren, sondern auch für ein gutes und gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen.

„Die Problematik ist seit den 1990er-Jahren bekannt.“

Das Finanzministerium reagiert auf NP-Anfrage auf die Kritik: „Die Problematik der Leuchtstofflampen ist bereits seit den 1990er-Jahren allgemein bekannt. Darauf wurde mit entsprechenden Erlassen und Richtlinien reagiert, was dazu führte, dass flächendeckend in den Gebäuden des Landes die entsprechenden Leuchtkörper ausgetauscht wurden.“ Trotzdem könne es sein, dass „in Einzelfällen“ belastete Lampen in Gebäuden geblieben sind, weil für PCB-haltige Erzeugnisse mit weniger als 100 Milliliter Inhalt ergänzend verordnet wurde, dass diese bis zum Ende ihrer Lebensdauer verwendet werden können, so Sprecherin Antje Tiede. Diese sollen im Rahmen der jährlichen Begehungen ausgetauscht werden.

Aber nicht nur bei der ZGB gibt es einen Sanierungsstau. Die Polizeigewerkschaft kritisiert bereits seit Jahren die „teilweise unhaltbaren Zustände“ in manchen Gebäuden der Polizei. „Sanitäranlagen sind marode und Wasserleitungen so alt, dass wir nicht wissen, welche Schadstoffe ins Trinkwasser gelangen, Fenster drohen herauszufallen, Putz bröckelt von den Wänden – und so weiter. Der Investitionsstau muss dringend behoben werden“, so Schilff, „sonst wird alles nur noch teurer.“

Das Finanzministerium verteidigt sich: Aufgrund der hohen Anzahl an landeseigenen Liegenschaften bestehe zwangsläufig auch ein hoher Investitionsbedarf, so Tiede. Zudem habe die Landesregierung den Bauunterhaltungsansatz von 58 Millionen Euro für 2019 um weitere 21 Millionen Euro erhöht: „Bis zum Jahr 2023 sollen sich die Ansätze für die Bauunterhaltung bei etwa 60 Millionen Euro verstetigen.“

Von Simon Polreich