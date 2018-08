Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 54-Jährige am Mittwoch einen Abschiedsbrief bei seiner Ex-Lebensgefährtin hinterlassen und wurde am Nachmittag, gegen 16 Uhr letztmalig von Zeugen an der Plantagenstraße (Davenstedt) gesehen.

Erste Suchmaßnahmen der Polizei blieben zunächst ohne Erfolg. Die Fahndungsmaßnahmen wurden am Donnerstag fortgesetzt. Der mit einem Foto gesuchte 54 Jahre alte Stöckener ist heute, gegen 11.45 Uhr, am Bahnhof in Leinhausen wohlbehalten angetroffen worden.