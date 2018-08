Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 54-Jährige am Mittwoch einen Abschiedsbrief bei seiner Ex-Lebensgefährtin hinterlassen und wurde am Nachmittag, gegen 16 Uhr letztmalig von Zeugen an der Plantagenstraße (Davenstedt) gesehen.

Erste Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Die Fahndungsmaßnahmen werden am Donnerstag fortgesetzt. Die Polizei erhofft sich mit der Veröffentlichung eines Fotos, Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort des Vermissten. Leszek K. ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur, hat kurze, gräuliche Haare und ist von osteuropäischer Erscheinung. Er trug zuletzt ein blaues T-Shirt und eine knielange, grüne Sporthose.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-3815 beim Polizeikommissariat Stöcken zu melden.