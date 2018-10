Hannover

Mit einem Bild sucht die Polizei nach der 78-jährige Ingeburg C. Die in einem Altenpflegeheim an der Straße Hahnensteg in Ricklingen lebende Seniorin ist zuletzt am vergangenen Mittwoch gesehen worden – als sie gegen 8.40 Uhr an der Haltestelle Beekestraße in die Stadtbahn Linie 3 Richtung Altwarmbüchen einstieg.

Seitdem ist die Rentnerin, die normalerweise mit einem Rollator unterwegs ist, diesen an dem Tag jedoch nicht dabei hatte, nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Ingeburg C. wird vermisst. Quelle: Polizei

Da bislang alle Ermittlungen, zu denen auch Überprüfungen der Umgebung des Pflegeheims sowie der ehemaligen Wohnanschrift der Vermissten gehörten, erfolglos waren, sucht die Polizei jetzt öffentlich mit einem Bild nach Ingeburg C.

Sie ist zirka 1,70 Meter groß und hat einen auffällig wankenden Gang. Sie trägt vermutlich eine schwarze Hose, einen hellgrünen Pullover und eine schwarze, kurze Lederjacke. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 30 17.

Von rahü