Hannover

Die Polizei in Hannover sucht mit Hilfe von Fotos nach der seit vergangenen Freitagnachmittag vermissten Christa E. aus Groß-Buchholz. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 71-Jährige letztmalig am vergangenen Freitag, gegen 17 Uhr, von einer Nachbarin gesehen worden.

Ein Suchhund führte die Beamten zum Mittellandkanal an der General-Wever-Straße. Aktuell sucht die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften, per Hubschrauber und Sonarboot nach der Vermissten. Es gibt auch Hinweise, dass sich Christa E. am frühen Freitagabend im Bereich um den Stadtfriedhof Lahe und den benachbarten Altwarmbüchener See aufgehalten hat.

Vermisste Christa E. Quelle: Polizei Hannover

Die Gesuchte ist 1,68 Meter groß, von schlanker Statur und hat kurze, grau-blonde Haare. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Lahe unter 0511 / 1 09 33 17 entgegen.

Von rahü