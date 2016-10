Tiere

Wer macht so etwas? Und warum? Die kleinen Hunde waren bei unter 10 Grad ausgesetzt worden.

Hannover. Am Dienstagabend, 25.10.2016, sind zwei Pinschermischlinge am Schollweg im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg ausgesetzt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine 49-jährige Spaziergängerin die beiden Welpen gegen 21:30 Uhr in einer am Schollweg Ecke Leuschnerstraße abgestellten Transportbox gefunden. Die Box - in der sich ein Futternapf befand - stand direkt an einer Laterne, zu diesem Zeitpunkt betrug die Außentemperatur weniger als 10 Grad Celsius.

Im Laufe des Abends übergaben die Beamten die Hunde an einen Mitarbeiter des Tierheims. Da die beiden Pinschermischlinge offensichtlich von Unbekannten ausgesetzt worden waren, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Welpen beziehungsweise der Transportbox geben können, werden gebeten, Kontakt zum Polizeikommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 aufzunehmen.

ots